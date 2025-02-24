مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري بحضور محافظ الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم «620»، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأعضاء المجلس.

ورحب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مثمناً حرصه الشديد على المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة رغم انشغاله الدائم، وأيضا التفعيل المستمر للتوأمة، والتعاون بين جامعة المنصورة والمحافظة في العديد من الملفات، التي تخدم المجتمع، وتسهم في تنمية المواطنين.

وبعث الدكتور شريف خاطر في مستهل الجلسة بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم متمنياً أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما وجه التحية والتقدير للواء طارق مرزوق مهنئا بنجاح تجربة التعاون بين المحافظة، والجامعة في تنفيذ الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لأول مرة من داخل جامعة المنصورة، مثمناً جهود قطاع التعليم والطلاب وكلية التجارة بالجامعة في المشاركة في تنظيم الحفل تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال اللواء " مرزوق " إن جامعة المنصورة هي الذراع العلمي لمحافظة الدقهلية من أجل البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في ظل بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .

وأكد المحافظ على أن هناك تعاون جاد، ومثمر وبناء بين المحافظة، والجامعة من أجل خدمة المواطن الدقهلاوي في مختلف القطاعات الخدمية سواء التعليمية، أو الطبية، أو البيئية، وغيرها .

وثمن "مرزوق" دور جامعة المنصورة لتعاونها مع المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للدقهلية بمناسبة مرور 775 عاما على انتصار شعب المنصورة على الغزو الأوربي، مؤكداً على أن التعاون بين كافة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات، ومطالب المواطنين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وإنجازات جامعة المنصورة خلال شهر فبراير 2025، ثم تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة رقم 619 المنعقد شهر يناير 2025، و كذلك قرارات رئيس الجامعة، التي اتخذها بالتفويض عن مجلس الجامعة مع إحاطة المجلس علماً.

واعتمد المجلس مشروع موازنة الجامعة بقطاعي: (التعليم، المستشفيات) للعام المالي 2025/2026، ووافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات ل: (14 أستاذًا – 18 أستاذًا مساعدًا – 22 مدرسًا - 1 استشاري - 1 استشاري مساعد – 3 زميل).

كما وافق المجلس على توفير منح دراسية مقدمة للطلبة والدارسين من دولة جيبوتي اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2025-2026، على أن تكون أعداد المنح على النحو التالي: 45 منحة دراسية بواقع 10 منح دراسية لكل كلية من كليات الحقوق والتربية والآداب، ومنحة دراسية واحدة بكل كلية من باقي كليات الجامعة.

ووافق المجلس على استحداث برامج نوعية جديدة بمرحلة الدراسات العليا بكلية الهندسة، واعتماد اللوائح الدراسية لها، وذلك على النحو التالي: (برنامج البيئة المبنية الذكية - برنامج هندسة الطاقة المتجددة - برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي).

كما وافق على استحداث دبلومتين بمرحلة الدراسات العليا بكلية العلوم، واعتماد اللوائح الدراسية لهما، وذلك على النحو التالي: (دبلوم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري بقسم علم الحيوان – دبلوم السلامة والصحة المهنية والبيئة بقسم الكيمياء).

كما وافق المجلس على عقد مذكرة تفاهم بين جامعة كولن التقنية، وجامعة المنصورة بشأن تمويل مشروع (I- Water) من الهيئة الألمانية ال (DAAD).



