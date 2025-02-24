طقس اليوم فى مطروح.. غائم جزئيا وفرص سقوط أمطار واستمرار البرودة نهارا

مطروح - حسن مشالي

تتواصل موجة الطقس البارد نهاراً شديد البرودة ليلاً وساعات الصباح الباكر، اليوم الاثنين 24-2- 2025، على محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، واستمرار الأجواء الغائمة جزئياً مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويستمر نشاط الرياح التي وتُقدر سرعتها بـ 36 كيلومتر في الساعة، واضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسجل العظمى 14 درجة والصغرى 8 مئوية، وارتفاع الأمواج لـ 2 متر، والاستقرار النسبي لحالة البحر والملاحة البحرية.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت صباح يوم الجمعة الماضي، بداية اضطراب الأحوال الجوية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.