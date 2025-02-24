اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 03:24 م
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"صحة دمياط" تعلن ضبط طن أغذية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

الإثنين، 24 فبراير 2025 03:17 م
"صحة دمياط" تعلن ضبط طن أغذية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق جانب من المضبوطات فى الحملة
دمياط - هيثم مراد

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نفذت مديرية الصحة بدمياط حملة مكبرة استهدفت أسواق المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وتمكنت الحملة من ضبط 22  منشأة تدار بدون ترخيص، فضلا عن إصدار قرار بالغلق الاداري لأكثر من 3 محال تجارية اخري لمخالفة شروط التشغيل وخطورتها على الصحة العامة، كما قامت الحملة أيضا بفحص 34 منشأة أخري بأسواق المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن حملات مديرية الصحة التي جرت مؤخرا تمكنت من ضبط 38 مخالفة متنوعة، لافتا إلي أنه تم ضبط 292 كجم من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 843 كم من الشوكولاتة والبلح الجاف منتهية الصلاحية، والمخللات مجهولة المصدر.

وأكد وكيل صحة دمياط، أنه تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للمخالفين تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية للتخلص من الكميات المضبوطة وفق الطرق الصحية المتبعة.

 







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