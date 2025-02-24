"شباب الأقصر" تفتح باب التقديم لضم مدربين ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، عن فتح باب التقديم للانضمام كمدربين في البرنامج الوطني، لتعزيز جهود السلطات المصرية لمناهضة العنف الإلكتروني ضد الفتيات والمرأة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من السفارة الهولندية بجمهورية مصر العربية.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة مناهضة العنف الإلكتروني ضد الفتيات والمرأة داخل المجتمع المصري، وذلك من خلال إعداد فريق من المدربين الشباب المؤهلين لتقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مراكز الشباب، وتنظيم فعاليات توعوية مجتمعية، إضافة إلى نقل الخبرات للفئات المستهدفة لضمان استدامة الجهود وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.

وبالنسبة لشروط التقديم تتمثل في أن تكون الفئة العمرية المطلوبة للتقديم تتراوح بين 20 إلى 40 سنة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال، ويفضل الحاصلون على دراسات عليا مثل الماجستير أو الدكتوراه ، كما يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في برامج بناء القدرات، الفعاليات التوعوية، والأنشطة التطوعية، خاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة ومناهضة العنف الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في التقديم إرسال طلباتهم عبر استمارة التقديم الإلكترونية وإرفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي..اضغط هنا

ويبدأ استقبال الطلبات من 23 فبراير الجاري ويستمر حتى 16 مارس المقبل، حيث يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وكانت قد أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بمحافظة الأقصر لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، والتي تشمل مدن الأقصر وإسنا، حيث قام بتنسيق القوافل إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ورندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية، وفى إطار حرص القيادات التنفيذية على تحسين الأداء التعليمي.