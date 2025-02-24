اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 01:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد سوق اليوم الواحد والمركز التكنولوجى بمركز ناصر

الإثنين، 24 فبراير 2025 01:18 م
سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد سوق اليوم الواحد والمركز التكنولوجى بمركز ناصر جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الأساسية بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين قبل حلول الشهر الفضيل، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما شملت الجولة، تفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، حيث تابع انتظام سير العمل داخل المركز، واطلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تخصيص شباك استعلام خاص لتسهيل إجراءات التصالح وتقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفاتهم.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، د.علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وأحمد عبد السلام، مدير إدارة تموين ناصر.







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