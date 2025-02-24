دخول شاحنات وصهاريج وقود لقطاع غزة من معبر رفح

رفح – محمد حسين

دخلت للجانب الفلسطيني دفعة جديدة من شحنات الإغاثة العاجلة لسكان قطاغ غزة، فيما وضعت الفرق الطبية المصرية في وضع استعداد لاستقبال دفعة جديدة من مرضي ومصابين، مقرر وصولهم اليوم لمصر قادمين من غزة لتلقي العلاج.

وتضمنت القافلة الإغاثية التي دخلت اليوم شاحنات محملة بمواد غذائية، ومستلزمات طبية، وخيام، واحتياجات معيشية ضرورية، إلى جانب صهاريج وقود مخصصة لتشغيل المستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء، والمرافق الحيوية في القطاع. وأوضح مصدر مسؤول في معبر رفح أن جميع المساعدات تمر بإجراءات تنظيمية دقيقة، تشمل تسجيل الشحنات ووضع الباركود عليها لضمان تتبع مسارها، قبل نقلها إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار المصدر، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المختصة داخل غزة تتولى استلام المساعدات فور دخولها وتوزيعها وفق خطة منظمة، لضمان وصولها إلى المستشفيات، مراكز الإغاثة، والأسر الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه التحركات في إطار التنسيق المستمر بين مصر والمنظمات الإغاثية الدولية لضمان استمرارية تدفق الدعم الإنساني للقطاع.

وفي السياق ذاته، تواصل مصر جهودها في استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج، حيث تستعد الفرق الطبية في معبر رفح لاستقبال الدفعة الـ22 من المصابين، بعد أن استقبلت أمس 43 جريحًا و70 مرافقًا ضمن الدفعة الـ21. وتعمل منظومة العلاج المصرية وفق خطة متكاملة، تشمل نقل المرضى إلى مستشفيات العريش، الشيخ زويد، الإسماعيلية، والقاهرة، لضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق احتياجاتهم الصحية.