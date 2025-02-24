جامعة دمنهور تستقبل وفد اللجنة الثلاثية لمتابعة تجهيزات كلية الفنون التطبيقية

استقبلت جامعة دمنهور اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة للوقوف على الإمكانيات البشرية والمادية و متابعة التجهيزات النهائية لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور، والتي تقع في مدينة النوبارية؛ تمهيدا لتفعيل الدراسة بها واستقبال الطلاب الجدد العام القادم 2025-2026.

خلال الزيارة اصطحب "قطري" أعضاء اللجنة لتفقد المبنى الخاص بالكلية، والمرور على المدرجات والمعامل وقاعات التدريس والمكاتب الإدارية التي تم تجهيزها بالكلية.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحسين وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، و التعاون مع الخبراء المتخصصين لتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى أن مراجعة الإمكانيات البشرية والمادية للكلية وتطوير البرامج الدراسية يعزز من قدراتنا على تقديم خدمة تعليمية متميزة وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

و أضاف "ترابيس" : أن تقديم برامج دراسية متطورة يعتمد على تقييم دقيق للإمكانيات المتاحة والعمل على تحسينها بما يتوافق مع متطلبات العصر، مشيرا إلى أن هذه الجهود تنعكس بالإيجاب على مصلحة الطلاب، وتساهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي."

من جانبها أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل رئيس جامعة دمنهور والفريق الإداري لبدء الدراسة بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة، فضلًا عن دوره في النهوض بالعملية التعليمية.