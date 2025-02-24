تنفيذ 150 نشاطا توعويا لطلاب المدارس للحفاظ على مياه الشرب بسوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

استهدفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال العام الدراسى الجارى تنفيذ أكثر من 150 نشاط توعوى لطلاب المدارس والتى تتنوع ما بين ابتدائية واعدادية وثانوية بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية" والتى تستهدف التنمية الذاتية وبناء الكوادر.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وأنه يتم توعية طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية والالعاب التفاعلية، كما يتم توعية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.