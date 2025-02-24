تموين البحر الأحمر: صرف الخبز خلال رمضان من الثامنة صباحا حتى نهاية الحصة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية تموين البحر الأحمر، عن بدء تشغيل ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نهاية الحصة المقررة لكل مخبز.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية على ضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال الشهر الفضيل، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر.

وأوضحت المديرية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين وتسهيل عملية الحصول على الخبز، خاصة في ظل الإقبال الكبير على المخابز خلال رمضان.

كما أكدت ضرورة التزام المخابز بساعات العمل المحددة لضمان انتظام عملية الصرف وتوزيع الخبز بشكل عادل.