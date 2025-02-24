تموين الأقصر تضبط 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة بشارع مطحن الاتحاد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، في ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات في شارع مطحن الإتحاد، وذلك ضمن الحملات المكثفة لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع، لإحكام الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية والمخابز البلدية بدائرة المحافظة.

وفى هذا الصدد خرجت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة، وعبدالعظيم النوبى والمفتشون بالمديرية، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري حملة مكبرة للرقابة على المخابز البلدية والأسواق وثلاجات اللحوم والدواجن المجمدة لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على إنه تم ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة فاسدة متغيرة فى الخواص الطبيعية وبها فطريات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد الثلاجات بناحية شارع مطحن الاتحاد بندر الأقصر قبل تداولها بالأسواق وتحقيقاً لمبدأ ضبط الجريمة قبل حدوثها، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة برقم جنح 3524 قسم الأقصر ضد "ا س س ع".

وكانت قد نجحت الحملات التموينية في ضبط 7100 طن سماد زراعي مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة برقم جنح 3336 مركز إسنا، وعلى صعيد متصل تم ضبط عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، وعدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم وجود سجل داخل المخبز، ومحضر عدم وجود قائمة داخل المخبز، ويتم مواصلة الحملات لإحكام الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية المخابز البلدية بدائرة المحافظة.



ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك بشارع مطحن الإتحاد



تموين الأقصر تضبط 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك



حملة بالأقصر تضبط 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك