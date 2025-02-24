تطوير مستمر لتعزيز دور ميناء دمياط كمركز إقليمى للنقل واللوجستيات

دمياط معتز الشربيني

يعد ميناء دمياط أحد المحاور التجارية الرئيسية في مصر، بفضل قدرته الاستيعابية الكبيرة وتنافسيته العالية في تداول الحاويات واستقبال السفن العملاقة من مختلف دول العالم.

في خلال العام الماضي، تعامل الميناء مع نحو 46 مليون طن من البضائع، بينما بلغ حجم تداول الحاويات 1.77 مليون حاوية مكافئة، ويمتد طول أرصفته إلى نحو 9 كيلومترات.

وضمن خطة تطوير طموحة، وبدعم من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يسير الميناء بخطى ثابتة نحو تعزيز دوره كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات ، وتشمل المشروعات الجارية والمستقبلية محطة حاويات "تحيا مصر 1"، التي تمتد أرصفتها بطول 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، مع ساحة خلفية تبلغ 922 ألف متر مربع.

كما يجرى استكمال حاجز الأمواج الغربي بطول 5400 متر على أربعة مسارات، بعد الانتهاء من إنشاء الحاجز الشرقي بطول 1420 مترًا.

كما يشهد الميناء انطلاق مشروع محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض، التي ستصل أطوال أرصفتها إلى 3320 مترًا بعمق 18 مترًا، مع ساحات تقدر بنحو 2.2 مليون متر مربع، ممايعزز الطاقة الاستيعابية للميناء.

هذا إلي جانب محطة للحبوب والغلال بأرصفة تمتد 850 مترًا بعمق 18 مترًا، مع ساحة خلفية تبلغ 270 ألف متر مربع، ما يعزز قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع الشحنات، من الحاويات والبضائع العامة إلى الصب الجاف والسائل والحبوب.

يواصل ميناء دمياط تنفيذ خطة طموحة للتوسعة وزيادة قدرته الاستيعابية، في ظل تزايد الطلب على خدماته، ما يعزز مكانته كبوابة رئيسية لحركة التجارة البحرية في المنطقة.