تركيب 50 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، من تركيب 50 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز بلبيس.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة احدي مؤسسات المجتمع المدني، لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة بلبيس وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 50 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بقريتى (بساتين بركات - ميت ربيعة ) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

