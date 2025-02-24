انطلاق أولى القوافل الخيرية لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق أولى القوافل الخيرية لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية "هدية الرئيس"، على المراكز والأحياء في المحافظة، يأتي ذلك ضمن مبادرة المحافظة التي تستهدف توفير 70 ألف كرتونة مواد غذائية لأهالي أسيوط الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية ومجدي ميلاد مدير التفتيش والمتابعة بالديوان العام ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأت فعاليات إنطلاق القافلة الخيرية من أمام ديوان عام المحافظة، حيث تفقد محافظ أسيوط محتويات كراتين المواد الغذائية التي تضم الأرز والسكر والزيت والسمن والمكرونة والفول والعدس وغيرها من المحتويات كما تفقد اصطفاف السيارات التابعة للمراكز والأحياء التي تم تهيئتها لاستلام كراتين المواد الغذائية لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا كل في نطاقه.

وأكد المحافظ، أن تلك القوافل تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم المستمر للمواطنين، وخاصة في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة للسلع الغذائية، حيث سيتم توزيعها مجاني على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء أسيوط، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عنهم مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة في هذه المبادرات الإنسانية.

وشدد أبوالنصر، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات لضمان وصول تلك الكراتين إلى المستحقين في جميع أنحاء المحافظة دون تأخير، مع مراعاة العدالة في التوزيع وصولاً إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعرب المحافظ، عن شكره لكافة المشاركين في هذه القافلة الخيرية، مؤكداً على أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز روح التضامن والتكافل بين الشعب المصري بمختلف فئاته، وحرصاً على تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسيوط مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه الجهود خلال الفترة المقبلة لتوفير الدعم للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

