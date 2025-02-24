الجامعة العربية: تراث فلسطين جزء لا يتجزأ من النضال والمقاومة ضد الاحتلال

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن حماية التراث الثقافي لا ينحصر على حماية التراث فقط بل التطلع الى الوسائل الأكثر استدامة للحياة معا في مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة تربط بين التراث والابداع ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية حول حماية التراث البيئي بمقر الامانة العامة اليوم الاثنين، أن التراث الثقافي له دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات، فهذا الموروث الحضاري الأصيل بكل أبعاده، يمكن أن يدفع بالتنمية المستدامة بكل عناصرها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويساهم كعامل أساسي في تحديد الأدوار الاجتماعية وتوريثها إلى الأجيال القادمة من خلا المحافظة على الهويات الثقافية.

وأًوضحت أن الأمانة لجامعة الدول العربية تضع موضوع حماية التراث الثقافي العربي ضمن أهم أولويات اهتماماتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما تتعرض له الآثار القديمة في بعض المناطق العربية من سرقة وتدمير ونهب.

وتملك الأمة العربية كنز من الموروث الثقافي، بحسب أبو غزالة، تعمل على احياءه والحفاظ عليه ايماناً بأهميته موضحة أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الأمة ومصيرها دون التطرق إلى الأحداث المؤلمة التي خلفتها وتخلفها النزاعات المسلحة من أزمات على كل المستويات في ظل غياب الأمن الناتج عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والذي تولدت عنه ظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب الديني.

وأشارت إلى أهمية التراث الثقافي لفلسطين وعلى مقدراتها التاريخية والحضارية، تم ادراج فيلم عن تراث فلسطين في جدول اعمال الحلقة النقاشية مقدم من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب وذلك لأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني، وخاصة في تلك الفترة الراهنة الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين فعلى كل فلسطيني وعربي سواء كان في فلسطين أو في الشتات بين دول الشرق والغرب بأهمية معرفة تراثِه وهويته، وتعليمه لأبنائه، وتوريثه بين الأجيال، وبإحياء التراث، وعدم تركه شيء هين للمحتل، وتعريف الأجيال بأن التراث الفلسطيني جزء لا يتجزأ من النضال والمقاومة ضد المحتل، وأن حماية التُراث هو حماية للهوية، وهو السلاح القوي والدليل الأصيل على الحق الفلسطيني.