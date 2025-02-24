الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه بالضفة الغربية ويقتحم عدة بلدات فى رام الله

يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على الضفة الغربية حيث اقتحم مدينة الخليل وبلدات فى رام الله، كما نفذ عمليات تدمير فى قباطية وأرسل تعزيزات إلى مخيم نور شمس، بينما ردت المقاومة بتفجير عبوات ناسفة غرب جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أقدمت على اقتحام مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحامات مماثلة شملت بلدتي سلواد وكوبر الواقعتين قرب رام الله وكذلك حى بيتونيا فى رام الله، وبلدة برقين الواقعة غربى جنين.

كما أفادت بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مخيم نور شمس بالضفة الغربية، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تدمير للبنية التحتية بمناطق عدة فى قباطية جنوبى جنين بالضفة الغربية.

وقعت اشتباكات وانفجار عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين، حيث فجر المقاومون عبوات فى آليات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع أمس الأحد بالدبابات إلى جنين ضمن عمليته العسكرية شمالي الضفة، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 23 عاما، كما اقتحم المدينة بعد تدمير مدخلها الغربي.

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن التخطيط لأعمال تجريف وشق مساحات في جنين وطولكرم على غرار محور نتساريم بغزة.