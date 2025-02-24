"الآثار" تصدر قراراً بتعيين "طارق سعد" مديراً للعلاقات العامة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصدر الدكتور محمد إساعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، القرار رقم 10090 بتكليف طارق سعد عبد النعيم "فني رسم أثري أول أ" بقطاع الآثار المصرية، للعمل بتسير أعمال العلاقات العامة بمنطقة أسوان اعتبارأ من استلام العمل.

يشار إلى أن طارق سعد عبد النعيم، كان يشغل وظيفة مدير العلاقات العامة بصندوق النوبة خلال الفترة الماضية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بآثار أسوان والنوبة.

واحتفلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، يوم 22 فبراير بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، فى معبده الكبير بأبوسمبل، وسط حضور أكثر من 4 آلاف سائح أجنبى وزائر مصرى، وقدمت نحو 26 فرقة دولية ومحلية عروضها الفنية المميزة بساحة المعبد بالتزامن مع الظاهرة فى إطار احتفالات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، بحضور القيادات التنفيذية والثقافية والأثرية فى ذلك اليوم.