استمرار قطع المياه عن 4 مناطق شرق الإسكندرية اليوم بسبب أعمال مترو "أبوقير"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، استمرار ضعف وانقطاع المياه، اليوم الإثنين عن 4 مناطق شرق الإسكندرية، بسبب أعمال نقل خط رئيسى 1000 مم، وذلك فى إطار مشروع مترو أبو قير أمام محطة المعموره البلد، مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى المناطق التالية:



* منطقة أبو قير

* منطقة المعموره

* منطقة خورشيد

* منطقة الطابيه الطابيه



وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر لها، أن أعمال النقل سوف تؤثر على مناطق شرق الإسكندرية ، حيث سيتم انقطاع المياه من الأحد وحتى السادسه من مساء اليوم الاثنين .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700.