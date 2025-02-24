"استعلامات أبوسمبل" تنظم ندوة حول دور مصر التاريخى والمعاصر فى الشرق الأوسط

أسوان - عبد الله صلاح

نظم مجمع إعلام أبو سمبل ندوة ثقافية بعنوان "دور مصر التاريخي والمعاصر في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك في إطار الحملة الإعلامية والشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات من الدكتور ضياء رشوان وإشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي والتي تستهدف تعزيز قيم الوطنيه وروح الانتماء لدي فئة الشباب من الجنسين

حاضر في الندوة المؤرخ أحمد عبد الحميد، بحضور عدد كبير من الشباب والمهتمين بالتاريخ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المحلي.

وصرح سامح فتحي الطاهر مدير مجمع الاعلام بابوسمبل ان الندوة تناولت الدور المحوري الذي لعبته مصر على مر العصور، بدءًا من الحضارة الفرعونية مرورًا بالعصور الإسلامية والحديثة، وصولًا إلى دورها الراهن في القضايا الإقليمية والدولية. كما سلط المحاضر الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة، والدور الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

وأوضح، أن الندوة شهدت نقاشًا مفتوحًا بين الحضور والمحاضر، حيث تم استعراض العديد من القضايا التاريخية والسياسية، مع التأكيد على أهمية وعي الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم ودورها في مستقبل لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.



المشاركون فى الندوة



جانب من الندوة