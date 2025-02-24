إعلان حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية بمدن القناة واتخاذ إجراءات الحيطة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إعلان حالة الطوارئ، بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق بإقليم القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن هناك فرق طوارئ في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، لافتا إننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

واكد رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفورية لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.