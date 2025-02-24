إطلاق قوافل طبية برأس غارب ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

كتب مدحت وهبة

اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إطلاق القوافل الطبية الشاملة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وسط إقبال من الأهالي وإشادة بجودة الخدمات المقدمة، وتحت رعاية واشراف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى إن تنظيم المؤسسة للقوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع المؤسسات من خلال مسئوليتها المجتمعية ياتى فى اطار تنفيذ استراتيجية عمل المؤسسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى كافة أنحاء الجمهورية فى القطاع الطبي وقطاعات العمل التنموي الأخري من تمكين اقتصادي ومساعدات موسمية.

ورحب عبدالفتاح بدعم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لجهود صناع الخير للتنمية فى تقديم خدمات نوعية فى كافة أنحاء المحافظة.

جانب من القافلة الطبية



أعضاء القافلة الطبية برأس غا رب



أعضاء القافلة



جانب من القوافل الطبية