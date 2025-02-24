اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 06:53 م
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إطلاق قوافل طبية برأس غارب ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 24 فبراير 2025 06:26 م
إطلاق قوافل طبية برأس غارب ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى إطلاق قوافل طبية برأس غارب
كتب مدحت وهبة

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اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إطلاق القوافل الطبية الشاملة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وسط إقبال من الأهالي وإشادة بجودة الخدمات المقدمة، وتحت رعاية واشراف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى إن تنظيم المؤسسة للقوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع المؤسسات من خلال مسئوليتها المجتمعية ياتى فى اطار تنفيذ استراتيجية عمل المؤسسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى كافة أنحاء الجمهورية فى القطاع الطبي وقطاعات العمل التنموي الأخري من تمكين اقتصادي ومساعدات موسمية. 

ورحب عبدالفتاح بدعم  اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لجهود صناع الخير للتنمية فى تقديم خدمات نوعية فى كافة أنحاء المحافظة.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

 

أعضاء القافلة الطبية برأس غا رب
أعضاء القافلة الطبية برأس غا رب

 

أعضاء القافلة
أعضاء القافلة

 

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية

 

اطلاق قوافل برأس غارب
اطلاق قوافل برأس غارب

 







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التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى

قوافل التحالف الوطنى للعمل الاهلى

قوافل التحالف الوطنى برأس غارب



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