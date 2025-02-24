اليوم السابع
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إزالة 36 حالة تعد على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة

الإثنين، 24 فبراير 2025 02:42 م
إزالة 36 حالة تعد على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة إزالات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدى لأى شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدى على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن  الموجة 25 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.







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