وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة شهر رمضان فى لقاء موجهى عموم الأنشطة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، اجتماعاً بموجهي عموم الأنشطة التربوية بحضور مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار محمود، ومدير عام الشئون المالية والإدارية سعيد محمد سعيد، لمناقشة خطط شهر رمضان المبارك والأنشطة بالمدارس طوال الشهر الكريم.

وخلال اللقاء مع موجهى عموم الأنشطة بالأقصر، وجه الدكتور صفوت جارح، بضرورة استمرارية تفعيل الأنشطة خلال شهر رمضان وعدم إتاحة أي فرصة للتراخي أو التكاسل، كما أوصى بضرورة المتابعة الفعالة للمدارس خلال الشهر الكريم، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، توجيهاته للموجهين بحصر بيانات جميع الطلاب الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في شتى الانشطة، وذلك بغرض إقامة حفل لتكريم هؤلاء النوابغ والمجتهدين، مؤكداً على أن النشاط التربوي لا يقل أهمية عن المادة الدراسية إذ أنه يلعب دوراً بارزاً في صقل مواهب الطالب وتغيير حياته للأفضل.

وكانت قد عُقدت العروض النهائية مسابقة مسرحة المناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يشارك بها توجيه التربية المسرحية بالأقصر، برئاسة الموجه العام إدوارد فاخوري ميخائيل، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية، وبتحكيم اللجنة الوزارية بقيادة تهاني أسعد راشد مدير إدارة التربية المسرحية بالوزارة.

وأشاد الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر، بدور الأنشطة التربوية بشكل عام في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، والاعتناء بمواهبه، مشيراً أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى هذا الشأن بالغ الاهتمام والرعاية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.



بحث خطة شهر رمضان في لقاء موجهي عموم الأنشطة بتعليم الأقصر



مناقشة خطة شهر رمضان في لقاء موجهي عموم الأنشطة بالأقصر