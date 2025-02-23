وزير الري: الاحتلال منع وصول الماء والطاقة لغزة للضغط على السكان وتهجيرهم

كتبت آية دعبس

قال المهندس هاني سويلم، وزير الري، إن الظروف الحالية في غزة تتطلب من الجميع التلاحم والتعاون لمواجهة هذه التحديات، لافتا: الهندسية المدنية أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول إعادة الإعمار: مع الحرب في غزة أصبح الوصول إلى الماء واحدا من أبرز التحديات الإنسانية حيث عمل الاحتلال على منع الوصول إلى الماء والطاقة والغذاء نوعا من الحرب والضغط على السكان، وأضاف: أدى ذلك إلى تهجير السكان من منازلهم، وتعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وتعرض السكان لخطر في أمنه الغذائى.

وشدد: مصر لم تتوان عن دعم الأشقاء في فلسطين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والتأكيد على أن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية بحدودها المستقلة، مشيرا إلى أن مصر قدمت مقترحا لإعادة بناء غزة مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع دون أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

وتابع: مصر بما تمتلكه من كفاءات وقدرات ستكون عامل مساعد في جهود إعادة الإعمار.. وشرف كبير أن يكون المهندسين المصريين في طليعة جهود إعادة الإعمار ايمانا بعروبتنا وانتصار للقانون الدولي.