معهد فلسطين للأمن القومي يؤكد وجود إجماع عربي كامل نحو حل الدولتين

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أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي حابس الشروف، وجود إجماع عربي كامل نحو حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وبناء دولته .



وقال الشروف - في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم /الأحد/ - إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يضع شروطا تعجيزية على حركة حماس وعلى المفاوضات، إما الاستسلام ونزع السلاح أو التهجير، منبها أن شروط نتنياهو تضع المفاوضات في طريق مسدود.



وأضاف أن نتنياهو يريد أن تغير حماس مشهد تسليم واستلام الأسرى ويريد إرضاء جزء من الشارع الإسرائيلي ويرغب في استمرار الحرب على غزة .



من جهة أخرى، قال مدير معهد فلسطين للأمن القومي إن العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية له عدة أبعاد ، حيث يريد نتنياهو حسم الصراع وعدم التوصل إلى حل سياسي وإضعاف السلطة الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد.