محافظ الغربية: "أسرتى قوتى" خطوة حقيقية نحو دمج وتمكين ذوى الإعاقة وأسرهم

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تعد إحدى الخطوات المهمة لدعم أسر ذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على توفير حياة كريمة لأبنائهم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ داليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق مشروع المبادرة، والوفد المرافق لها بحضور المهندسة جلوستان عثمان مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وذلك على هامش ورشة عمل المرحلة الثانية للمبادرة القومية “أسرتي قوتي”، التي تُعقد بمشاركة ممثلي المجلس، ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي، أن هذه المبادرة تستهدف 800 أسرة في 8 محافظات، من بينها الغربية، بواقع 100 أسرة لكل محافظة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم التأهيل والإرشاد اللازمين للأسر حول أفضل السبل لرعاية أبنائهم ذوي الإعاقة، مع توعيتهم بحقوقهم في مختلف المجالات، سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتحقيق اندماج حقيقي لهم في المجتمع.

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية حريصة على التعاون المستمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة لهذه الفئة، مؤكدًا أن المبادرة ستساعد في رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز دور مقدمي الخدمات، سواء في الجهات الحكومية أو المجتمع المدني، لضمان توفير بيئة دامجة ومستدامة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، موضحًا أن المبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر، وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والتأهيل والتوظيف.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم، والعمل على تبني المشروعات المبتكرة التي تساعد في تحسين مستوى معيشتهم، مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة والملهمة، التي يمكن أن تكون قدوة لغيرها.

وفي ختام اللقاء، تسلم اللواء أشرف الجندي درع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لدور محافظة الغربية في دعم المبادرة، كما تسلم مجموعة من الكتيبات والمطبوعات الصادرة عن المجلس، والتي تتضمن دليلًا متكاملًا حول حقوق ذوي الإعاقة، وأفضل الممارسات في رعايتهم وتأهيلهم.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية ستواصل تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات، التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية سيظل مستمرًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل لجميع أبناء المحافظة.