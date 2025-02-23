محافظ الدقهلية والأمين العام لمستقبل وطن يدشنان مبادرة فرحة ولادنا

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد بتدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا" من داخل نادي جزيرة الورد بالمنصوره، والتي شملت (تجهيز 150 عروسا وإهداء 50 كرسيا متحركا و100 عصا بيضاء و50 رحلة عمرة) كما قاموا بافتتاح قسم العمليات والعناية المركزة بمستشفى شربين المركزي بعد تطويرهم مساهمة من حزب مستقبل وطن، وتفقدوا أطفال مرضي الغسيل الكلوي بالمستشفى، وأيضا تفقدوا القافلة الطبية بقرية البرامون والتي استهدفت عددا كبيرا من المواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، وشهدوا الاحتفالية التي نظمها الحزب بنادي جزيرة الورد الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، وقيادات حزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب.

والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين المساعد نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد رضوان الأمين المساعد، والنائب جمال عبد الظاهر أمين عام حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وقيادات الحزب بالدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية.

ومن جانبه قال اللواء "مرزوق" إن حزب مستقبل وطن جميع مواقفه مجردة ووطنية لأجل خدمة الوطن والمواطن المصري، وكان له دوراً بارزاً في تقديم الخدمات للمواطنين وأصبح له قدر كبير في الشارع المصري.