محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بمدخل وادى الملكات ومشروع موقف القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، سير العمل بمشروع موقف السيارات أسفل محور الدكتور سمير فرج لخدمة أهالي محافظة الأقصر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمدن ومراكز محافظة الأقصر، كما تفقد جزء من كورنيش البر الغربي بالقرنة، والذي كان يعترضه وجود مأخذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه المحافظ بفتح الطريق بامتداد الكورنيش.

كما وجه محافظ الأقصر، باستغلال الممشى واستثماره لخدمة المواطنين والسائحين، والظهور بمظهر حضاري لائق، حيث تفقد أعمال الرصف بمدينة القرنة فقد أنهت مديرية الطرق رصف طريق مخر السيل حتى مدخل القباوي، وكذلك طريق مدخل نجع الكوم بحاجر البعيرات، كما تفقد أعمال الرصف التي تتم بمدخل وادي الملكات، وكذلك تم نهو أعمال الانترلوك لساحة إنتظار السيارات الأولى بوادي الملكات، ورافق محافظ الأقصر، خلال جولته بمركز القرنه، كلا من مصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أن المشروع يضم موقف للموتسيكلات عبارة عن أرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي، بمسطح 850 م2 سعة حوالي 250 موتوسيكل وبه غرفة أمن كاميرات الموقف، وكذلك موقف للسيارات عبارة عن بايكات مسقوفة وأرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي بمسطح 4300 م2، بعدد 60 بايكة بسعة 120 سيارة ميكروباص، وبه عدد 1 غرفة إدارة و2 غرفة أمن وتذاكر، وغرفة محولات كهرباء وكافيتريا 30 م2 يفصل بينهما سور ارتفاع 1.00 م وبه بوابة للمشاة، والمسجد بمسطح 270 م2 مكون من حمام سيدات ومصلي سيدات وحمام رجال وميضة وصحن المسجد ومدخل مغطي خشب CNC .

أما عن موقف الحافلات السياحية أوضح منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات والدواب بمساحة 6000 م2 تضمنت ( إنشاء عدد 10 بازارات ومحلات تجارية بمساحة 14 م2 للواحد، وإنشاء موقف للدواب به 14 بايكة بمساحة 450 م2، وإنشاء عدد 3 ورش حرفية بمساحات 24 م2، و27 م2، و32 م2، وتم رفع كفاءة موقف الاتوبيسات ليسع عدد 14 أتوبيس، وتم عمل خرسانات ممسوسة بمساحة 2650 م2، وعدد 3 حمامات عمومية( سيدات - رجال - ذوى الهمم )، وعدد غرفتين ( غرفة أمن + غرفة كاميرات).



محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بمدخل وادي الملكات



جولة المحافظ على مشروع موقف السيارات بالقرنة