محافظ أسوان يوجه بتعزيز أرصدة السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان

أسوان- صلاح المسن

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوفير كل السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية، مع رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم في منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد، ليكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن، ومديرى التموين والغرفة التجارية، حيث كلف الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بمديرية التموين والصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة لمتابعة الأسواق، وما تحتويه من المنافذ والمجمعات والمعارض، وتحقيق اليقظة التامة للعاملين وتعزيز أرصدة السلع لعدم حدوث أى اختناقات، وخاصة السلع الاستراتيجية، مع توفير اللحوم والدواجن والبيض.

وكلف محافظ أسوان، بمتابعة منظومة الخبز بحيث يتم تشغيلها خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً ، وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار، فضلاً عن ضمان توفير أعداد كافية من أسطوانات البوتاجاز لتغطية الإحتياجات وتلبية مطالب المواطنين من هذه السلع طوال الشهر الكريم.