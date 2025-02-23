طقس بورسعيد الآن.. شديد البرودة وسماء ملبدة واضطراب حركة الملاحة.. صور

بورسعيد - محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الطقس اليوم الأحد، فى بورسعيد وسط أجواء شديدة البرود، فضلاً عن سحب كثيفة ملبدة بالغيوم حجبت أشعة الشمس، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بنسبة تترواح ما بين 3 لـ 4 درجات.

كما رصد "اليوم السابع" اضطراب الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط نتيجة إرتفاع الأمواج ما بين 2 لـ 3 أمتار، فضلاً عن نشاط شديد للرياح ما أدى إلى توقف نشاط الصيد نظراً لاستمرار الموجة الباردة.

ومن جانبها، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وسرعة الرياح بين 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

كما أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



طقس بورسعيد الآن سماء ملبدة بالغيوم



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