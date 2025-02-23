شباب ورياضة الأقصر تطلق برنامج "أخلاقى عنوانى" لطلاب الإعدادية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء بالإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة للجميع، أولى فعاليات الموسم الثالث من برنامج "أخلاقي عنواني"، وذلك بالمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 350 طالبا وطالبة من المرحلة الإعدادية، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهالة عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة.

وأكد صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، أن برنامج "أخلاقي عنواني" أصبح حدثاً سنوياً يعكس التزام الدولة بغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية بين النشء، وبناء أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي الديني والأخلاقي، وتعزيز روح الولاء والانتماء من خلال ورش عمل تثقيفية وأنشطة رياضية وتوعوية تستهدف طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات.

وتضمنت الفعالية حلقات نقاشية وورش عمل إرشادية، حيث ألقى فضيلة الشيخ الواعظ علي أحمد علي الواعظ بالأزهر الشريف ندوة عن أهمية الأخلاق في بناء شخصية النشء، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة عن تنمية السلوكيات الإيجابية والدكتور بينما تحدث الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، عن تنمية السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الانتماء، والدكتور أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

كما استعرضت منال عثمان، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها بوعي وحذر، وذلك بحضور الدكتورة وفاء موسي مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ومسئول تنفيذ المشروع، والدكتور شريف برنس انور مشرف الوزارة ومسئول تنفيذ المشروع، والحسيني ابراهيم ممثل وزارة التربية والتعليم، وحامد إبراهيم ممثل الأزهر الشريف، وبدوي منصور ممثل وزارة التربية والتعليم.

وفي أجواء مليئة بالحماس، نُظِّمت العديد من المسابقات الرياضية والألعاب الترويحية، التي أشرف على تنفيذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، لتعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين الطلاب، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.



الأقصر تنظم برنامج أخلاقي عنواني بحضور 350 من تلاميذ الإعدادية



برنامج أخلاقي عنواني بحضور 350 من تلاميذ الإعدادية بالأقصر



شباب ورياضة الأقصر تطلق برنامج أخلاقي عنواني



فعاليات برنامج أخلاقي عنواني بحضور 350 من تلاميذ الإعدادية