سحب منخفضة وبرودة ونشاط لحركة الرياح فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد طقس متقلب وسحب كثيفة تغطي في سماء عروس البحر المتوسط ، مع انخفاض في درجات الحرارة لدرجة الصقيع وتسجل درجات الحرارة العظمي 16 درجة والصغري 11 درجات.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وسرعة الرياح بين 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



حالة الطقس في الإسكندرية



طقس الإسكندرية سحب منخفضة اليوم