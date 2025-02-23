رئيس لجنة التعليم بالبرلمان الياباني: زيارة محمد عبد اللطيف لتحقيق أهداف مشتركة

كتب محمود طه حسين

لاقت الزيارة التى قام بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى اليابان أصداءً إيجابية، حيث نشر موقع "go2senkyo"، وهو أكبر موقع يابانى متخصص فى تقديم معلومات حول الانتخابات والسياسيين فى اليابان، تصريحات النائب هيرويوكى ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الياباني، أكد فيها على أهمية هذه الزيارة ولقائه مع الوزير محمد عبد اللطيف والذى أبدى خلال اللقاء اهتمامًا كبيرًا بنموذج التعليم اليابانى الذى يُطبق فى المدارس اليابانية فى مصر، بما فى ذلك الأنشطة التعليمية.

وأشار النائب هيرويوكى ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إلى أن زيارة الوزير محمد عبد اللطيف جاءت بدعوة من منظمة "جايكا"، بهدف نشر مبادئ التعليم اليابانى فى المدارس الحكومية المصرية، معربًا عن أمله فى أن يؤدى اعتماد هذا النوع من التعليم، الذى يركز على تنمية القيم الاجتماعية بجانب المعرفة، إلى أن يصبح نموذجًا يحتذى به فى القارة الأفريقية.

كما أشار رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إلى أهمية تعزيز التعاون بين اليابان ومصر فى مجال التعليم، واعتبر هذه المشروعات المشتركة فرصة رائعة لتعزيز الصداقة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة، معربًا عن تطلعه إلى نتائج إيجابية قد تسهم فى بناء مستقبل أفضل للطلاب فى مصر.