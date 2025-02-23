اليوم السابع
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توقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ بسبب الأحوال الجوية

الأحد، 23 فبراير 2025 11:37 م
توقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ بسبب الأحوال الجوية مراكب صيد - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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توقفت حركة الملاحة البحرية بمحافظة كفر الشيخ، وأعلن توقف حركة الصيد بميناء الصيد بالبرلس، حتى تحسن الأحوال الجوية، ورست مراكب الصيد بميناء الصيد بالبرلس، وعلى ضفاف بحيرة البرلس، وبالقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط بمركز مطوبس.

وأعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة أي ظروف طارئة فى حالة الطقس، وتفعيل غرفة عمليات المحافظة برئاسة السكرتير العام لمواجهة أي مستجدات أو سقوط أمطار والعمل على كسحها فورا، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لها.

وشدد المحافظ على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وأي تقلبات طارئة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أولا بأول، والتعامل مع أي ظروف طارئة.

 

 







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