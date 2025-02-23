تموين بورسعيد تضبط زيوت طعام مجهولة المصدر ومكرونة غير صالحة للاستهلاك

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الحملات الرقابية بمديرية التموين فى بورسعيد، من ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر والتي تشكل خطراً على صحة المواطنين، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذاً لتعليمات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، وبرئاسة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة التموينية، عن ضبط 300 لتر زيت طعام مجهول المصدر داخل أحد المطاعم بحي الشرق، حيث كانت الزيوت مخزنة في جراكن بدون أي بيانات تدل على المنشأ أو المواصفات القياسية، وتم التحفظ على الكمية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت فرق الرقابة التموينية من ضبط 50 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر بأحد المخازن في حي الضواحي، لا تحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، حررت الأجهزة الرقابية عدة محاضر لمخابز مخالفة، شملت:

6 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز.

4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

4 محاضر لعدم مطابقة الرغيف للمواصفات القياسية.



وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن 16528 أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.