تفاصيل انقطاع المياه بمنطقة "أبو قير" فى الإسكندرية لنقل خط رئيسى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه اليوم شرق الإسكندرية، بسبب أعمال نقل خط رئيسى فى إطار مشروع مترو أبو قير أمام محطة المعموره البلد، مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه و انقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق أبو قير المعمورة، خورشيد والطابية.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الصيانة سوف تؤثر على مناطق شرق الإسكندرية، حيث سيتم انقطاع المياه اليوم الأحد وحتى السادسة مساء.

وناشدت شركة مياه الإسكندرية، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.