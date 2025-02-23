تدشين رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالفيوم بعد 30 عاما من طرحها كفكرة

الفيوم رباب الجالي

شهدت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم اليوم تدشين رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمحافظة، بالتعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة والتأمين الصحى، والتى تضم 52 من الأطباء بالمحافظة برئاسة الدكتور حسام عامر استشارى الأنف والأذن والحنجرة رئيسا والدكتور ميشيل عطا رئيس أقسام الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى الفيوم العام نائبا للرئيس والدكتور سعيد عيد مدرس الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الفيوم سكرتيرا عاما للرابطة والأعضاء الدكتور محمد حسنى والدكتور أحمد طه.

حضر حفل التدشين الدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء بالفيوم والدكتور عصام عبد الهادى استشارى الأنف والأذن والحنجرة والدكتور سيد الحنفى مدير وحدة السمعيات ووكيل مستشفى الفيوم العام، وتم خلال حفل التدشين إقامة يوم علمى بإلقاء عدد من المحاضرات العلمية عن عدم الاتزان "الدوخة" وأسبابها والدوار الحركى ألقاها الدكتور شريف جندى رئيس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الفيوم والدكتور جون وهبة مدرس الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب الفيوم والدكتور محمود مجدى مدرس السمعيات بجامعة الفيوم.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من شيوخ المهنة من الأطباء منهم الدكتور شريف جندى والدكتور سامح أمين والدكتور عصام عبد الهادى والدكتور حسام عامر والدكتورة عايدة عيسى والدكتور وجيه حنا والدكتور عادل صبحى.

وأكد الدكتور ميشيل عطا نائب رئيس الرابطة أن الهدف من تكوين الرابطة علمى فى المقام الاول واجتماعى فى المقام الثانى وسيتم عقد لقاءات علمية شهرية للأطباء، مشيرا إلى أن الرابطة كانت فكرة من 30 عاما أصبحت حقيقة اليوم.

ولفت الدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء إلى أن الرابطة لها هدف أسمى وهو إقامة مؤتمرات علمية تساعد الأطباء الشباب على مواكبة أحدث طرق العلاج والتشخيص الجيد للأمراض من خلال الأطباء فى الجامعة بالإضافة إلى الهدف الاجتماعى والذى يزيد من الترابط بين ابناء المهنة.

وأكد الدكتور سعيد عيد سكرتير عام الرابطة أن باكورة أعمال الرابطة هو إقامة هذا اليوم العلمى الذى يشهد 3 محاضرات القاها 3 من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة فى جامعة الفيوم بالإضافة إلى ما ستقوم به الرابطة من خدمات للأعضاء وأسرهم وأن اليوم العلمى سيتكرر بصفة شهرية.