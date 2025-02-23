تداول 55 ألف طن و1292 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، حيث تم تداول 55,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 1,292 شاحنة و95 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7,000 طن من البضائع، و607 شاحنات، و80 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات 48,000 طن من البضائع، و585 شاحنة، و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "أمل" وAlcudia Express، بينما تغادر السفينة MARS J وعلى متنها 34,000 طن من الفوسفات المُصدَّر إلى الهند، بالإضافة إلى مغادرة ثلاث سفن أخرى، وهي: "سينا"، و"الحرية"، و"بوسيدون إكسبريس".

أما أمس، فقد استقبل الميناء السفينتين "دليلة" و"الحرية"، في حين غادرت السفينتان "أمل" وAlcudia Express. كما تم تداول 4,000 طن من البضائع و330 شاحنة في ميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي: "كوين نفرتيتي"، و"بريدج"، و"آور"، و"آيلة".

وسجلت موانئ الهيئة وصول ومغادرة 2,940 راكبًا عبر موانئها.