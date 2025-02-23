بطاطس العروة الصيفية الأكثر إنتاجا فى مزارع المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل إحدى حقول محصول البطاطس العروة الصيفية، بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لرصد كيفية زراعة المحصول ومتابعته حتى الحصاد.

ويقول إبراهيم نصر الاشمونى فلاح ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن محصول البطاطس العروة الصيفية تعد من أفضل العرو فى محصول البطاطس، وتعد تلك العروة من أعلى العروس فى الإنتاج .

ويضيف الاشمونى، أن بداية زراعة العروة الصيفية تبدأ من نهاية ديسمبر وتسمى نهاية شهر مايو، ويتم زراعتها بالستارة ويحتاج المحصول إلى رعاية وإهتمام طوال الزراعة حتى موسم الحصاد .

وأِشار إلى أن المحصول يحتاج إلى رى كل 10 أيام، ولكن لا يمكن لاى فلاح عادى ري محصول البطاطس فهى تحتاج إلى مزارع ذو خبرة عالية فى الرى لأنه المحصول يحتاج كميات مياه معينة.