بدء موسم تجفيف الطماطم بأسوان.. وتصدير الإنتاج للأسواق العالمية.. صور

أسوان- صلاح المسن

بدأ موسم تجفيف الطماطم في محـافظة أسوان، حيث يوجد بالمحافظة العديد من المناشر، وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة المباشرة وغير المباشرة، من الرجال والسيدات ويتم تصدير الإنتاج، من الطماطم المجففة للأسواق العالمية، كما يتم ضخ الإنتاج للسوق ويتزامن موسم تجفيف الطماطم في مناشر التجفيف بأسوان، مع هذه الفترة التي تشهد وفرة وانخفاض في سعر الطماطم، وهذا يعكس التطور الذي يحدث في هذا القطاع.

وتصدير الطماطم المجففة إلى دول خطوة اقتصادية، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات بمحافظة أسوان، بعقد العديد من التدريبات العملية للسيدات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة، منها عقد تدريب السيدات، بقرية فارس بمركو كوم أمبو على مشروع تجفيف الطماطم، حيث يخلق مشروع تجفيف الطماطم، فرص جديدة وتمكين اقتصادى للسيدات والفتيات.

ويعتبر مشروع تجفيف الطماطم من أهم المشاريع المستحدثة والتى يمكن تنفيذها بالبيوت بعائد مربح وعالى، كما تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن تقديم الدعم للمرأة المعيلة والأسر الأكثر إحتياجاً.

كما تقوم وحدة ادارة المشروعات بأسوان، بمتابعة تشغيل وحدة تجفيف الحاصلات الزراعية "المنشر"، لتجفيف محصول الطماطم علي المنشر الأرضي الممنوح من المشروع للجمعية الأهلية الشريكة علي مساحة فدان، وتم متابعة تنفيذ تدريب لسيدات القرية باجمالي 25 سيدة متدربة و5 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية الشريكة.

وتم خلال التدريب شرح طريقة تجفيف الطماطم على تقطيعها نصفين ورشها بالملح، وتركها في الهواء الطلق حتى تتخلص من العصارة المائية، على أن تكون غنية باللحم ويصبح ملمسها مطاطي ومذاقها قوي، ثم يتم تخزينها في عبوات وتغطيتها بالزيت، حتي يحين الاعتماد عليها في كثير من استخدامات الطهي.

وتم تدريب السيدات علي أهمية تجفيف محصول الصماطم، حيث تعمل الطماطم المجففة على تعزيز الجهاز المناعي لأنها غنية بفيتامين سي، مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية، ويحتوى 100 جرام من الطماطم المجففة على أكثر من 40% من كمية الألياف الغذائية التي يُوصى بها يوميًا.

وتم تدريب السيدات وفتيات القرية علي طريقة التقطيع والتمليح وفي حالة حدوث هبوب رياح محملة بالأتربة، وجب الأمر تغطية الطماطم المقطعة جيدا حفاظا عليها من مرحلة التلوث.

وفي قرية الحجندية بكوم أمبو نفذت جمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات التابعة لقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو مشروع الأمل بتمويل 8.5 مليون جنيه لتجفيف المحاصيل الزراعية والنباتات الطبية والعطرية ومشروع تجفيف الطماطم بالحجندية بمركز كوم أمبو، من مشروعات ريادة الأعمال التى تمولها هيئة المعونة الكندية.

وقدمت محافظة أسوان كافة التسهيلات القانونية الممكنة فى التخصيص لأرض المشروع بمساحة 6300 م2، مع تراخيص إنشاء المناشر والمبانى الخدمية والإدارية التابعة له، وهو الذى ساهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 105 سيدة وشاب وأسرة من نجع الحجندية والنجوع والقرى المجاورة بمركزى كوم أمبو وإدفو، وتوفير فرص عمل، وتحسين الدخل الإقتصادى للأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة المشروعات التى تقوم بها المرأة المعيلة والشباب والفتيات من أجل تحقيق المواجهة العملية لمشكلة البطالة، يتوازى ذلك مع توفير محافظة أسوان المعارض الثابتة والدائمة داخل وخارج المحافظة لتحقيق التسويق الجيد لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إقامة هذا المشروع لتجفيف المحاصيل الزراعية والنباتات العطرية، وخاصة الطماطم والكركدية، حيث تم طرحها فى الأسواق المحلية، مع تصديرها إلى إيطاليا وكندا .



اختيار-الطماطم-وتقطيعها



الطماطم-المجففة



الطماطم-المقطعة_1



المنشر



تجفيف-محصول-الصماطم_2



تجفيف-محصول-الطماطم_1



تدريب-السيدات-على-مشروع-تجفيف-الطماطم



تدريب-السيدات-وفتيات-القرية-علي-طريقة-التقطيع



تدريب-السيدات-وفتيات-القرية-علي-طريقة-التقطيع_1



تنفيذ-تدريب-لسيدات-القرية



خلق-فرص-عمل-جديده



مشروع-تجفيف-الطماطم



من-أهم-المشاريع-المستحدثة