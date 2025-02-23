الكشف على 922 مواطنا فى القافلة الطبية المجانية بقرية المنشاة الكبرى بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

نظّمت مديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية بقرية المنشأة الكبري التابعة لإدارة كفر شكر الصحية، يومي الجمعة والسبت 21 و22 فبراير، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتورة مفيدة رجاء، المنسق العام للقوافل العلاجية، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 922 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية، مع تقديم العلاج المجاني للحالات المستحقة.

وشملت القافلة عدة تخصصات، من بينها "الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، الجلدية، وطب الأسنان، تنظيم الاسرة"، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والتوعية الصحية للمواطنين حول الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية الفحوصات الدورية.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الصحية من خلال تقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالية.