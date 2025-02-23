الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى لقرية بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية في عددها 44 الصادر بتاريخ 23 فبراير سنة 2025 قرار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ رقم 9789 لسنة 2024 بتاريخ 18 نوفمبر 2024م المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق، بشأن إلغاء شارع بعرض 4م بناء على الطلب المقدم من المواطن إسلام الحسيني حسن أحمد غنيم، بناءً على المعاملة رقم(1154210085764)، بتاريخ 12 نوفمبر 2023م، والمعدلة بالمعاملة رقم(1153230065942)، بتاريخ 26 أغسطس 2021م، وذلك بناءً على رغبة مالكها وتعليمات الهيئة العامة للتخطيط العمراني في هذا الشأن.

المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المؤرخ 11 نوفمبر 2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 23 أكتوبر 2024م، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الحامول تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق، بشأن الغاء شارع بعرض 4م بناء على الطلب المقدم من المواطن إسلام الحسني حسن أحمد غنيم، بناءً على المعاملة رقم(1154210085764)، بتاريخ 12 نوفمبر 2023م، والمعدلة بالمعاملة رقم (1153230065942)، بتاريخ 26 أغسطس 2021م، وذلك بناءً على رغبة مالكها وتعليمات الهيئة العامة للتخطيط العمراني في هذا الشأن، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.