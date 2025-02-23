الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لقرية الصافية فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية في عددها 44 الصادر بتاريخ 23 فبراير سنة 2025 قرار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1381 لسنة 2025، في 11 يناير 2025، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الصافية التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر - مركز دسوق بتغيير استخدام من تعليمي الى سكني وإدراج شارعين بعرض 6م، بناءً على الطلب المقدم من المواطنين هاني ، هشام ، ياســر رجــب إبراهيم بالمعاملة رقم ( 1154220095732) بتاريخ 17 أكتوبر 20200، والمعدلة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط في المواعيد المقررة حفاظا على مستحقات الدولة وحرصا على الصالح العام، والمادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، والمادة الرابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا

من اليوم التالي لتاريخ نشره .

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 1 فبراير 2025، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة والمؤرخ في 23/ 10 / 2024 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي العمراني بالمحافظة المعتمد لقرية الصافية التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر -مركز دسوق بتغيير استخدام من تعليمى إلى سكنى وإدراج شارعين بعرض 6م، بناءً على الطلب المقدم من المواطنين هاني ، هشام ، ياســر رجــب إبراهيم بالمعاملة رقم ( 1154220095732)بتاريخ 17 أكتوبر 20200، والمعدلة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتحصيل مقابل التحسين نظير تغيير الاستخدام وموافاة اللجنة بما يفيد تمام السداد حتى يتم استصدار القرار بالتعديل المطلوب واستكمال الإجراءات وفقا للقرارات المنظمة لذلك ؛

وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رقم (3559، بتاريخ 29 ديسمبر 2024م، المتضمن أنه تم تقسيط مبلغ مقابل التحسين إلى أربعة أنه تم تقسيط أقساط سنوية وأن المواطنين أصحاب الطلب قاموا بسداد القسط الأول والمرفق به إيصال السداد فى هذا الشأن ؛وعلى ما يقتضيه الصالح العام.