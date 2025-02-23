الجامعة العربية تبحث التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي

بيشوى رمزى

التقى سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وفدا من هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الأستاذ الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضوية كل من الدكتور حسن بن محمد البلوشي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والامتثال، وعبدالملك بن عبدالله العبيد، مدير عام الإدارة العامة للجان والسياسات الجمركية، بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 23 فبراير 2025، وذلك لبحث سبل التعاون بين الأمانة العامة للجامعة وهيئة الاتحاد الجمركي العربي خلال المرحلة المقبلة.



تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام الجمركي لخدمة التكامل الاقتصادي العربي وآلية الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي بدخولهم لمرحلة الاتحاد الجمركي وعكس ذلك في إطار لجان جامعة الدول العربية، وكذلك أهمية التنسيق والتعاون في عقد ورش عمل متخصصة لرفع قدرات العاملين في المجال الجمركي بالدول العربية وتبادل الخبراء والمتخصصين، وآلية الاستفادة من مركز المعلومات الجمركي الخليجي في هذا المجال.