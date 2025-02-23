الأونروا: 1700 موظف من الوكالة يشاركون فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

كتبت ـ هند المغربي

قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أكثر من 1700 من كوادر الوكالة يشاركون في حملة التطعيم الموسعة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة .

يأتي ذلك بعد أن تم رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، مما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر حيث بدأت اليوم، بتنفيذ ودعم الأمم المتحدة، جولة أخرى من حملة التحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في غزة لتطعيم نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

ويوفر الأفراد ذوو المناعة المنخفضة أو المعدومة للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار واحتمال التسبب في المرض. وتخلق البيئة الحالية في غزة بما فيها الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية المتضررة بشدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - ظروفا مثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر ومن المرجح أن تؤدي حركات اللجوء المستمرة للناس في الأراضي المحتلة إلى تفاقم انتشار العدوى بالفيروس.