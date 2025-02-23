إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة شمالية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مما يجعل حالة البحر مضطربة جدًا.

وبناءً على ذلك، تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري.

وأصدر اللواء المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة للخريطة المناخية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان سلامة الملاحة البحرية. كما شدد على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة أي مخاطر محتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.