اليوم السابع
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إزالة 10 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن حملات الموجة الـ25 بأسوان

الأحد، 23 فبراير 2025 05:21 م
إزالة 10 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن حملات الموجة الـ25 بأسوان جانب من حملات الإزالة
أسوان- صلاح المسن

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شنت محافظة أسوان أكبر حملة لإزالة التعديات لاسترداد أراضى الدولة، وأيضاً رفع الإشغالات تأكيداً لسيادة القانون وذلك بناء على تعليمات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبمتابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، فى إطار سلسلة حملات إزالة التعديات والإشغالات لإعادة الانضباط وهيبة الدولة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين نائب نحافظ أسوان في تصريحات صحفية، أن الحملة التى تم تنفيذها اليوم ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بنطاق حى الصداقة الجديد بمشاركة قوات الأمن، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وأشار إلى أن جهود الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3436 م2، فضلاً عن رفع 7 زوائد كرفانات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.







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