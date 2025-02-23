أهالى بهبيت يجملون مدخل قريتهم بجداريات فنية لاستقبال شهر رمضان.. صور

كتبت - مرام محمد

في مشهد مبهر، اجتمع أهالي قرية بهبيت التابعة لمركز ومدينة العياط، على تزيين وتجميل مدخل قريتهم، برسومات وجداريات فنية ترتدي حلة رمضانية مبهجة، احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان الكريم.

وعن الفكرة، قال رمضان أبو سيف، أحد أهالي القرية، إنهم اجتمعوا سويًا على تجميل مدخل قريتهم لإظهاره بشكل حضاري جميل ومميز، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن طرح الفكرة على الأهالي، عمل الجميع على قدم وساق للانتهاء من أعمال الرسم والتزيين في أسبوع واحد لاستقبال شهر الصوم بشكل مبهج.

وأضاف خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الفكرة بدأت بالبحث عن شباب يجيدون فن الرسم، حتى تظهر الرسومات بشكل جميل ولائق، ومن ثم شراء الخامات والأدوات، وانتهت بأعمال الطلاء والرسم، مشيرًا إلى أن الجداريات الفنية تنوعت على جانبي المدخل ما بين رسومات لشخصيات كرتونية مثل بكار، ومدفع رمضان، وأدعية دينية، تلائم الشهر الفضيل.

وتابع أن تعاون الأهالي والشباب ودور مجلس المدينة هو ما ساهم في تغيير واجهة مدخل قرية بهبيت وخروجه بهذا الشكل المبهج والمميز لاستقبال الشهر الكريم، مؤكدًا أن الرسومات جعلتهم يشعرون بأجواء رمضان وروحانياته الجميلة وأضفى شيئًا من البهجة.

وأشار إلى أن بمجرد أن انتهوا من تجميل المدخل احتفى بهم المشايخ في خطبة صلاة الجمعة، وأعرب الجميع عن انبهارهم وإعجابهم بالفكرة وما طرأ من تغيير على مدخل القرية، كما لاقت الفكرة إعجابًا وترحيبًا كبيرًا من أهالي القرى المجاورة، مشيرًا إلى أن الفكرة أسعدت الجميع كبار وصغار وشجعتهم على مواصلة دورهم في تجميل قريتهم وتشجيرها.



أحاديث نبوية على واجهة مدخل قرية بهبيت وخروجه



احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان الكريم



أعمل الرسم والتجميل



تعاون الأهالي والشباب



تغيير واجهة مدخل قرية بهبيت وخروجه



تغيير واجهة مدخل قرية بهبيت



دعاء دخول السوق على جدار مدخل قرية بهبيت



رسومات لشخصيات كرتونية



رسومات لمدفع رمضان



مدخل قرية بهبيت



مدخل قرية بهبيت



