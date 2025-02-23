أغانى أم كلثوم وعبدالحليم وشادية فى احتفالية سفارة الكويت بأعيادها الوطنية (فيديو)

إيمان حنا

أقامت سفارة الكويت بالقاهرة احتفالية كبرى؛ اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطنى الـ 64، والذى يتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، وذلك برعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، شارك فى الاحتفال مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعدد من الوزراء المصريين، والدبلوماسيين العرب والأجانب، ولفيف من الإعلاميين والكتاب والفنانيين والشخصيات العامة.

حرصت سفارة الكويت على إبراز الفن المصرى الذى يهتز به الشعب الكويتى من خلال فقرات فنية تخللت الحفل لأشهر أغانى أم كلثوم وعبد الحليم وشادية، فى لفتة تؤكد عموم الروابط التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



ومن الأغانى التى أمتعت الحضور فى الاحتفالية ؛ أسمر يا اسمراني وأغنية أنا كل ما أقول التوبة يابويا لعبد الحليم حافظ ؛ وأغنية يا أحلى البلاد يا بلادى للفنانة شادية.

كما تخلل الحفل فقرات غنائية تعبر عن التراث الفنى لدولة الكويت.

يذكر أن احتفالية السفارة تتزامن مع الاحتفالات التي انطلقت داخل دولة الكويت منذ أيام تحت شعار "عز وفخر"، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وفى إطار هذه الاحتفالات تزينت شوارع الكويت بأعلام الدولة، إضافة إلى العروض الجوية التي تزين سماء الدولة، وسط مشاركة شعبية واسعة و يحرص أبناء الكويت على ارتداء الزى الكويتى التقليدى، في تلك المناسبة، تعبيرا عن الفخر بتراثه المميز.

وتشمل الاحتفالات التي تمتد لعدة أيام في دولة الكويت، عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.