وكيل صحة سوهاج يشارك فى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى للأطباء الجدد

سوهاج - عمرو خلف

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بفاعليات المؤتمر السنوي للترحيب واستقبال شباب الأطباء الجدد، والذي تستضيفه نقابة أطباء سوهاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج والدكتور خالد عبدالعال وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية وأعضاء النقابة الفرعية للأطباء بسوهاج والنقابة العامة.

وبدأ "دويدار" كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن المؤتمر يمثل خطوة جديدة نحو مسيرة شباب الأطباء المهنية لافتاً إلى أن الطب ليس مهنة فقط بل هو رسالة إنسانية عظيمة تتطلب الإخلاص والاجتهاد والتفاني لخدمة المرضي و المجتمع وأن مهنة الطب هي التزام أخلاقي وإنساني ويتطلب التعلم المستمر و التطور الدائم.

وأشار إلى أن هؤلاء الأطباء هم مستقبل الطب وركيزة الغد وحملة راية العناية الصحية ،وناشدهم دويدار بتقديم الخدمات الطبية بروح المسؤولية والرحمة، قائلاً ان بكم تزدهر المجتمعات و بعزمكم تبني الأوطان.

كما ثمن "دويدار" خلال كلمته، جهود نقابة الأطباء التي تبذلها دائما لصالح أبنائها من الأطباء و تقديمها كل أوجه الدعم والعون والحماية وومشاركتها الفعاله والإيجابية داخل المجتمع، فضلا عن دورها الرئيسي في الدفاع عن حقوق الاطباء وتنظيم المهنه والرقابة والمسؤولية والتطوير المهني وتحسين النظام الصحي.

وفي الختام، هنأ "دويدار" جموع الحضور بالمرحلة الجديدة في حياتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح، قائلا: "أنتم الأمل الذي ننتظره والمستقبل الذي نبنيه معا".