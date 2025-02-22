وزير التموين يلتقط صورة جماعية مع العاملين بمصنع سكر قوص بقنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

التقط الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صورة جماعية مع عاملين ومسئولي مصنع السكر والورق بمدنية قوص جنوب محافظة قنا.

وهنأ فاروق، العاملين بالمصنع، ببدء الموسم الجديد واستقبال التوريد من المزارعين، وذلك رفقة المهندس علاء ناجى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والكيميائي صلاح فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

وتفقد فاروق، مصنع الورق في قوص مطلعا على مراحل الإنتاج والتشغيل بالمصنع مع التزام العاملين به، مؤكدا علي أن هناك جهد مبذول في العمل.

وأوضح فاروق، أن هناك بهجة لوزارة التموين، كما أن مخرجات المصنع للسكر ساعدت في إنتاج الورق مع استخدام ماكينات على مستوى عال، والمصنع ينتج للسوق المحلي وسوق التصدير.